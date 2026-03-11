بريطانيا.. اكتشاف جرثومة قاتلة تنتقل عبر صنابير المياه في لندن

تمكن خبراء الصحة في بريطانيا من رصد مرض رئوي خطير قد يكون مميتاً، ينتقل عبر الدش وصنابير المياه، حيث وجدوا الجرثومة المسببة له في منطقتين داخل العاصمة البريطانية لندن، وهو ما أثار القلق والرعب من أن يكون ما تم اكتشافه هو مقدمة لوباء جديد.

وقال تقرير نشرته جريدة “Metro” البريطانية، واطلعت عليه “العربية نت”، إن خبراء الصحة يعملون حالياً وبشكل عاجل على تحديد ما إذا كانت بؤر الإصابة بهذا الداء مرتبطة ببعضها، ويتتبعون الخطوات لمحاولة تحديد مصدرها المحتمل.

والجرثومة المكتشفة تُسبب مرضاً يُدعى “الفيالقة”، وهو نوع من الالتهاب الرئوي ينتقل عن طريق استنشاق قطرات ماء دقيقة تحتوي على بكتيريا مسببة للعدوى.

وعادةً ما ينتقل المرض من أجهزة مثل مكيفات الهواء، وأجهزة ترطيب الهواء، وأحواض الاستحمام الساخنة، وصنابير المياه والدش غير المستخدمة بكثرة.

وتم الإبلاغ عن معظم الإصابات كحالات فردية معزولة، لكن وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أشارت إلى إمكانية حدوث تفشيات لهذا المرض.

ويُعالج المرض عادةً بالمضادات الحيوية، ويتعافى معظم المصابين تماماً بعد بضعة أسابيع.

وتسجل وكالة الأمن الصحي البريطانية عادةً حوالي 300 حالة سنوياً في إنجلترا وويلز من هذا المرض.

وقالت الدكتورة جانيس لو، استشارية حماية الصحة في جمعية الصحة البريطانية بلندن: “في هذه المرحلة، لم يتم تأكيد مصدر مشترك للعدوى، لكننا نجري المزيد من التحقيقات بالتعاون مع شركائنا، والتي ستزودنا بمعلومات إضافية”.

وأضافت: “تنتشر بكتيريا الليجيونيلا على نطاق واسع في البيئة، ويمكنها التكاثر في أنظمة المياه الكبيرة داخل المباني. من المهم صيانة أنظمة المياه بشكل سليم من خلال إجراء اختبارات ومعالجة دورية لضمان عدم تكاثر البكتيريا وتسببها في أي خطر على الصحة”.

وتابعت: “تشمل علامات وأعراض داء الفيالقة أعراضاً شبيهة بالإنفلونزا، مثل آلام العضلات، والتعب، والصداع، والسعال الجاف، والحمى. وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض الاتصال بهيئة الخدمات الصحية الوطنية أو طبيبهم العام للحصول على المشورة الطبية”.

وشهدت بريطانيا عدة حالات بارزة من داء الفيالقة في السنوات الأخيرة، ففي العام الماضي، دخلت دونا جوبلينج، البالغة من العمر 57 عامًا، في غيبوبة بعد إصابتها بالعدوى أثناء قضاء عطلة شاملة في اليونان.

وفي عام 2023 تم إجلاء 39 طالب لجوء من بارجة “بيبي ستوكهولم” بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا في مياه الشرب. كما توفي سجين في سجن لينكولن بعد إصابته بداء الفيالقة داخل السجن، حيث أظهرت عينات المياه المأخوذة من زنزانته ومن حمامات السجن وجود بكتيريا الليجيونيلا، وغُرِّمت لاحقاً شركةٌ كانت تُقدِّم خدماتٍ في السجن مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني بسبب إهمالها لمعايير الصحة والسلامة.

