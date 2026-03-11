غراهام يشن هجوما ناريا على السعودية ويحرض ترامب على إلغاء صفقات مع المملكة بـ 142 مليار دولار

حث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المملكة العربية السعودية على الانضمام إلى الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واصفا إياها بأنها “معركة ذات مصلحة مشتركة”.

وكتب غراهام على منصة “إكس”: “سؤال – لماذا يجب على أمريكا أن تبرم اتفاقية دفاع مع دولة مثل المملكة العربية السعودية غير مستعدة للانضمام إلى معركة ذات مصلحة مشتركة؟” وأضاف: “من المفهوم أن المملكة ترفض استخدام جيشها القادر كجزء من جهد لإنهاء النظام الإيراني الهمجي والإرهابي الذي أرعب المنطقة وقتل 7 أمريكيين”.

وفي العام الماضي، وافقت إدارة ترامب على صفقة دفاع وأمن بقيمة 142 مليار دولار، تزود السعودية بمعدات حربية حديثة من شركات أمريكية، مقابل استثمار سعودي بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتشمل الصفقة طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35، مما يمنح الرياض ترقية عسكرية كبرى.

وقال غراهام: “أمريكيون يموتون والولايات المتحدة تنفق المليارات لطرد النظام الإرهابي الإيراني.. وفي الوقت نفسه، يبدو أن السعودية تصدر بيانات وتفعل أشياء في الخلفية مفيدة بشكل هامشي، لكنها غير مستعدة للمشاركة في عمليات عسكرية”. وأضاف: “آمل أن تشارك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر حيث أن هذه المعركة تقع في الفناء الخلفي لها”.

واختتم السيناتور منشوره برسالة تهديد مبطن: “إذا كنت غير مستعد لاستخدام جيشك الآن، فمتى تكون مستعدا لاستخدامه؟ آمل أن يتغير هذا قريبا. إذا لم يحدث ذلك، فستتبع ذلك عواقب”.

المصدر: RT