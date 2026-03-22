روضة الحاج: عيد سعيد على كل أسر الشهداء الذين افتدوا بلادنا بأرواحهم وسلام عليهم في الخالدين

كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج” في تهنئة العيد:

كل عام وأنتم وأحبابكم وأوطانكم بألف خير، ورحم الله الذين سبقونا إلى دار الحق وأثابهم ورفعهم أعلى الدرجات، قد ينكأ العيد جراحاً نتناساها، وقد يعيد شجوناً نتحاشاها، نحن الذين فقدنا أحبةً لنا كانوا للعيد عيدا، نحن الذين تقاسمتنا المنافي والمطارات والبلاد، نحن الذين عصبنا على جراح الفقد عصائب التغافل والسلوان وملح الصبر، نحن الذين تركنا الفرح مع ألعاب أطفالنا وذكرياتنا في بيوت هجرناها، وبلاد فارقناها. ولكنه موسم فرح نعظم فيه شعائر الله ونتمثل فيه الفرح حتى ليكاد يصبح واقعاً معيشاً.

اللهم فاربط على قلوبنا، واجعل لنا من الفرح قسمةً في كل أيامنا وأسعدنا وأسعد أحبابنا وتولنا وتقبل صيامنا وقيامنا واجعل لنا نصيباً من كل خير تقسمه، ورد إلينا أمننا وسلامنا وعافيتنا.

عيد سعيد على كل أسر الشهداء الذين افتدوا بلادنا بأرواحهم وسلام عليهم في الخالدين.

كل عام وأنتم بألف خير أيها الأصدقاء والصديقات

كل عام وبلداننا بألف خير

(واعفو مننا وعافين منكم)