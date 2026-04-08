ماذا تركت للسلفيين؟”.. جمال ياسمين عز يشعل أزمة بين داعية أزهري وعلاء مبارك

حل الداعية الإسلامي المصري مظهر شاهين، ضيفا على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، في حلقة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتسببت تصريحات شاهين في الحلقة بالهجوم عليه من علاء مبارك، قبل أن يرد شاهين موضحا موقفه.وقال شاهين خلال اللقاء إن بعض المتابعين يسألونه قبل الحلقات عن الإعلامية، وما إذا كانت بنفس الجمال الذي تظهر به على الشاشة، ليرد عليهم بأنها “أجمل بكثير في الحقيقة”، على حد وصفه. ولفت إلى تساؤلات أخرى تصله بشأن طبيعة الحوار، موضحاً أنه يجيب أحياناً بروح مرحة بأن الحديث قد يكون “بصوت ربيعي”، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الحلقة.وأثارت هذه التصريحات حالة من الجدل والتفاعل، إذ انقسمت آراء المستخدمين بين من اعتبرها مجاملة عادية في سياق إعلامي، ومن رأى أنها لا تتناسب مع طبيعة الخطاب المتوقع من داعية إسلامي.

وفي هذا السياق، وجّه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، انتقاداً مباشراً للشيخ مظهر شاهين عن طريق التعليق على الفيديو المنشور على صفحة قناة “mbc” على منصة “إكس”، قائلاً: “بيسألوني عنك؛ أجمل بكتير وبصوت الربيع!! ياريت نعرف هما مين اللي بيسألوا مولانا على التليفون والواتساب؟”. وأضاف: “كلام لا يليق، المفروض يكون قدوة ويحترم الزي الأزهري وهو يتحدث: طيب ازاي بعدها يخرج يخاطب وينصح الشباب”، وأعقب هذه التغريدة سلسلة من التغريدات والتعليقات الساخرة من جانب نجل الرئيس الأسبق.

وردّ الشيخ مظهر شاهين، من جانبه، على هذه الانتقادات قائلاً: “الأخ علاء مبارك.. إن حديثي مع الإعلامية العزيزة ياسمين عز أثناء ظهوري معها في برنامجها جاء في إطار الثناء المتبادل والمجاملة اللطيفة ردّاً على ما أبدته من ترحيب وثناء على وجودي معها، وهو أمر يجري به العرف في الحوارات الإعلامية، ولا يحمل أي معنى يسيء إلى الوقار أو يخرج عن حدود الأدب والاحترام”.

وتابع شاهين: “من هذا المنطلق، أرى أن تعقيبك على الحديث خارج سياقه، وبوصفٍ غير منصف، هو ما يحتاج إلى مراجعة؛ لذلك أدعوك إلى الرجوع إلى الحلقة كاملة، لا إلى مقطعٍ مجتزأ أو انطباعٍ سريع، وستتأكد بنفسك أن ما صدر مني كان كلاماً مهذباً في سياقه الطبيعي، وأن التوصيف الذي ورد في تعليقك لم يكن دقيقاً”.

وأضاف قائلاً: “انطلاقاً من ذلك، أؤكد بوضوح رفضي لما جاء في تعليقك جملةً وتفصيلاً، خاصة أن مضمونه يتطابق مع الطرح الذي يردده السلفيون في تضييقهم لمساحة الخطاب اللطيف في المجال العام؛ وهنا أتساءل بصراحة: ماذا تركتَ إذن للسلفيين إذا كان هذا هو تعقيبك؟!”.

واختتم الشيخ مظهر شاهين قائلاً: “إن تاريخي الدعوي والفكري شاهد على التزامي بمنهج الأزهر الوسطي، وبخطابٍ سمحٍ يجمع ولا يفرق، ويخاطب الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، خاصة فئة الشباب التي نحرص على التواصل معها وتقريب الخطاب الديني إليها، إلا إذا كنت قد أصبحت تميل إلى هذا الاتجاه، ولا أظن ذلك”.

