شاهد الفيديو الذي تسبب في أزمة كبيرة بين الفنانة هدى عربي وشركة “سوداني” للإتصالات

تسبب إعلاني, قامت بإنتاجه شركة سوداني, للإتصالات, في غضب الفنانة, الشهيرة هدى عربي, ما دفعها لكتابة تدوينة غاضبة هددت فيها باللجوء للقضاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الإعلان الذي قامت بنشره شركة “سوداني”, أظهر فتاة تردد أغنية الفنانة هدى عربي, “نسائم الشتاء” بطريقة كوميدية.

كما تضمن الإعلان أغنية “الحب هدأ” بصوت المطربة, الملقبة بالسلطانة, قبل أن تقوم الشركة بحذف الإعلان من منصاتها بعد ساعات قليلة من تدوينة الفنانة.

وكانت هدى عربي, قد كتبت عبر حسابها على فيسبوك: (شركة كبيرة بحجم سوداني غاب عنها مفهوم الحقوق الادبية والقانونية ….. شكله عندنا صولة وجولة في مقبل الايام).

