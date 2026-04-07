شاهد بالصورة والفيديو..الأحداث تتصاعد بعد انتشار التسريبات الصوتية.. اليوتيوبر “البرنس” يتعرض للإختطاف والضرب ويدخل المستشفى

2026/04/07
تصاعدت أحداث التسريبات الصوتية لمطربة شهيرة و”يوتيوبر”, ولاعب كرة قدم سابق والتي انتشرت مؤخراً على السوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج اليوتيوبر, محمد مصطفى الشهير بالبرنس, في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك.

وظهر البرنس في البث المباشر وهو يتلقى العلاج بعد دخوله المستشفى نتيجة إصابته بكسر في “الترقوة”, بعدما تم اختطافه والتعدي عليه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الحادثة التي شبهها المتابعون بأحداث أفلام الأكشن, تمت بمقر إقامة اليوتيوبر, بالمملكة العربية السعودية.

محمد عثمان _ النيلين

