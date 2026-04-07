بالصورة.. اشتعال أزمة وحرب كلامية بين رجل أعمال سوداني شاب ومتطوعة شهيرة بسبب أموال قيمتها 250 ألف دولار

ندلعت خلافات حادة بين المتطوعة مهاد عصام ميمي ورجل الأعمال محمد جكت، وذلك بعد شراكة جمعت بينهما في مجال إنتاج وتصنيع البدل الكلاسيكية.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين، من صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فإن مهاد عصام, كانت قد دفعت مبلغ 250 ألف دولار, مقابل الدخول في هذه الشراكة، التي استمرت لمدة 6 أشهر, إلا أنها خرجت مؤخراً بمنشور على منصة فيسبوك أعلنت فيه تعرضها لعملية احتيال، مطالبةً باسترجاع كامل المبلغ الذي دفعته.
المنشور الذي أرفق معه صورة رجل الأعمال الشاب, والمتطوعة, الشهيرة أثار جدلاً واسعاً وتفاعل كبير، خاصة في ظل عدم صدور أي رد رسمي حتى الآن من الطرف الآخر, وتشير بعض المعطيات إلى أن الشراكة لم تكلل بالنجاح، وسط شكوك متزايدة حول تفاصيل الاتفاق بين الطرفين.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن القضية الآن مرشحة للتصعيد، وقد تتجه إلى المسار القانوني خلال الفترة القادمة في حال عدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين.
محمد عثمان _ النيلين