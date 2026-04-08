شاهد بالفيديو.. طليق الفنانة إيمان الشريف يرد على الناشط محمد الرحال بعد هجومه عليه ويدافع عن طليقته

ظهر العازف إيهاب عوض, طليق الفنانة الشهيرة إيمان الشريف, في بث مباشر تابعه الآلاف على منصته على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رد العازف الشهير باسم إيهاب شيكو, على تعليقات متابعيه الذين طالبوه بالحديث عن الإتهامات والهجوم الشرس الذي ظل يتعرض له هو وطليقته من الناشط محمد الرحال.

العازف شيكو, رد على هجوم الرحال, بطريقة ساخرة وطالبه بإختيار صورة جميلة له في البث المباشر الذي قام بفتحه الأول للهجوم عليه.

كما دافع إيهاب عوض, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن نفسه وعن طليقته, مؤكداً أن الشائعات كاذبة وهو والفنانة بعيدين كل البعد من كل الإساءات التي طالتهم.

محمد عثمان _ النيلين