فيديو.. الفنانة إنصاف مدني تنفعل على “يوتيوبر” بطريقة كوميدية وتنصحه: (بنت ما عندها قروش ما تعرسها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات المتابعين الذين قاموا بمشاركته على صفحاتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق للقاء جمع بين المطربة, الشهيرة إنصاف مدني, ويوتيوبر, قابلها أثناء دخولها لإحياء حفل غنائي بالإمارات.

ملكة الدلوكة انفعلت على “اليوتيوبر”, بطريقة كوميدية بعد أن باغتها بتصوير مقطع فيديو معها قبل صعودها المسرح للغناء في الحفل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نصحت إنصاف مدني, اليوتيوبر, بالزواج من فتاة غنية وقالت: (تنكح المرأة لمالها وجمالها), وعندما أخبرها بأنها ليست غنية ردت: (ما عندها قروش داير بيها شنو؟).

