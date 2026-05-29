صور.. حسناء الفن السوداني: (إعجابي الشديد لنفسي كان السبب الحقيقي في إنقاذي من جميع الصعاب)

أثارت المطربة, السودانية, الحسناء أفراح عصام, إعجاب متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بصور جديدة قامت بنشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة, الملقبة بحسناء الفن السوداني, بإطلالة عيدية أنيقة من داخل محلها التجاري بالقاهرة.

وكتبت أفراح عصام, على الصور التي حازت على إعجاب المئات من متابعيها: (إعجابي الشديد لنفسي كان السبب الحقيقي في إنقاذي من جميع الصعاب, فكنت في لحظة ضعف أتساءل هل ستُهزم تلك العينان ، استحالة فأنا لا يليق بي “الإنطفاء “).

