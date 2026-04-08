شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله ترد بغضب شديد على سخرية الفتيات من إرتدائها الثياب والذهب بطريقة غير متناسقة: (ما بعرف ألبس لكن بعرف أشتري بحر مالي)

2026/04/08
فهيمة عبد الله

ردت المطربة السودانية, الشابة فهيمة عبد الله, خلال بث مباشر لها عبر تطبيق “تيك توك”, على الهجوم الساخر الذي تعرضت له من الفتيات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت فهيمة, غاضبة من التعليقات السلبية من الجنس اللطيف الذي اقتحم “اللايف” بتعليقات ساخرة.

وكانت المطربة الشابة قد ظهرت داخل سيارتها وترتدي أطقم ذهبية كبيرة الحجم وهو ما عرضها لسخرية الفتيات داخل التعليقات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اتهم الجنس اللطيف المطربة بجهلها وعدم تنسيقها للملابس خصوصاً الثياب إضافة لظهورها بغوائش كبيرة الحجم.

فهيمة عبد الله, ردت بغضب شديد قائلة: (ما بعرف ألبس لكن بعرف أشتري بحر مالي, انتي ابقى إمرأة امشي اشتري الذهب بمالك وارتديه كما تحبي).

محمد عثمان _ النيلين

