شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يفجرها داوية: لم أصالح شريف الفحيل وزعلان من ناس أغاني وأغاني لأنهم خافوا من شريف وما وقفوا معاي

فجر الفنان الشهير جمال فرفور, مفاجأة كبيرة خلال استضافة عبر برنامج “بودكاست”, مع الدكتور أحمد حمد, بخصوص أزمته الشهيرة مع المطرب الشاب شريف الفحيل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نفى فرفور, الصلح مع الفحيل, على الرغم من ظهورهما في جلسة صلح عقدها إعلاميون بالقاهرة.

وقال: (أنا ما صالحت زول هو قال لي العفو والعافية وأنا قلت لله والرسول) مؤكداً أن الفحيل, اعترف بالخطأ بعدما تجاوز في حقه في مقاطع سابقة.

كما هاجم الفنان جمال فرفور, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, زملائه في برنامج “أغاني وأغاني”, بسبب عدم وقفتهم معه بقول الحق في الأزمة الشهيرة وقال: (زعلان من ناس أغاني وأغاني لأنهم خافوا من شريف وما وقفوا معاي).

محمد عثمان _ النيلين