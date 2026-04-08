ياسمين صبرى تعيش نشاطا سينمائيا بفيلمى نصيب ومطلوب عائليا

تعيش الفنانة ياسمين صبري نشاطا فنيا سينمائيا خلال الوقت الحالي، إذ تعوض غيابها هذا العام عن دراما رمضان، بالمشاركة في فيلمين تواصل تصويرهما، الأول فيلم نصيب الذي بدأت تصويره قبل رمضان ويجمعها بالفنان معتصم النهار، والثاني فيلم مطلوب عائليا، الذي يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز بعد تعاونهما الأخير في فيلم مشروع x.

فيلم نصيب

فيلم نصيب من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك ياسمين صبري البطولة الفنان السوري معتصم النهار وخالد سرحان و رحمة أحمد ودنيا ماهر وأحمد فهيم وطارق الإبيارى، ومن المقرر أن تستأنف تصوير العمل خلال الأيام المقبلة.

فيلم مطلوب عائليا

أما فيلم مطلوب عائليا بدأت ياسمين صبري تصويره مؤخرا، ويجمعها بالنجم كريم عبد العزيز بعد تعاونهما الأخير في فيلم مشروع x، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه العام الماضي، والفيلم تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال ياسمين صبري

وكانت أخر أعمال ياسمين صبري فيلم المشروع X الذى عرض فى موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، وحقق ايرادات وصلت إلى 140 مليون جنيه، وشاركت فى بطولته كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، وضيوف الشرف هنا الزاهد، وماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، أمير كرارة والفيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمى وشارك فى الكتابة أحمد حسنى.

