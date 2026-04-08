على السبع: سعيد بردود الفعل على فخر الدلتا والعمل مع كمال أبو رية متعة

أعرب الفنان الشاب على السبع عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل فخر الدلتا الذى طرح خلال موسم دراما رمضان 2026، مؤكدًا أن العمل تميز بتوليفة مختلفة جمعت بين نجوم من أجيال متنوعة، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع.

تصريحات على السبع

وأوضح السبع أن قيام الفنان الشاب أحمد رمزى ببطولة مسلسل فخر الدلتا كانت لافتة، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد صانع محتوى، بل ممثل دارس أثبت موهبته على الشاشة.

وأشار السبع إلى أن الحافز الأساسي للمشاركة في العمل كان روح التعاون بين فريقه، خاصة مع وجود أسماء كبيرة مثل النجم الكبير كمال أبو رية، الذي وصفه بأنه “مدرسة فنية وإنسانية”، مضيفًا أنه تعلم منه الكثير خلال الكواليس.

وتحدث السبع عن شخصية “آسر” التي قدمها، مؤكدًا أنها ليست شريرة بشكل مطلق، بل تحمل أبعادًا إنسانية معقدة، حيث يجمعها الطموح مع صراعات داخلية تدفعها لاتخاذ قرارات خاطئة.

كما كشف السبع أن مشاهد التنمر كانت من أصعب ما قدم، خاصة أحد المشاهد الذي أثر فيه شخصيًا، لدرجة أن أسرته انتقدت تصرفات الشخصية، وهو ما اعتبره دليلًا على واقعية الأداء.

وأكد أن نقطة التشابه الوحيدة بينه وبين “آسر” هي الطموح، لكنه شدد على اختلافه التام عن الشخصية في الأسلوب والتصرفات.

وفيما يخص المنافسة الرمضانية، أوضح السبع أنه لا يؤمن بالغيرة في الفن، معتبرًا أن النجاح “أرزاق”، وأنه يتابع أعمال زملائه بدافع التعلم والدعم.

أعمال على السبع

وكشف السابع أنه يستعد لعدة مشاريع جديدة، مؤكدًا رغبته في الاستمرار والتواجد بقوة في الفترة المقبلة.

واختتم السبع تصريحاته لـ اليوم السابع بالإشارة إلى أن ردود فعل الجمهور كانت مزيجًا من الانتقاد للشخصية والإعجاب بها، معتبرًا هذا التناقض أكبر دليل على نجاح الدور وتأثيره.

