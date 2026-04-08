خلى بالك من نفسك يعيد ياسمين عبد العزيز إلى السينما بعد غياب 8 سنوات

تعود النجمة ياسمين عبد العزيز مجددا إلى منافسات السينما فى موسم عيد الأضحى المقبل من خلال فيلم خلي بالك من نفسك، الذي يجمعها بالنجم أحمد السقا، وذلك بعد غيابها 8 سنوات، منذ أن قدمت فيلم الأبلة طم طم عام 2018.

يشارك ياسمين عبد العزيز في فيلم خلي بالك من نفسك كل من: أحمد السقا، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف شريف الليثى، إخراج معتز التونى، إنتاج سينرجى بلس.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز في السينما

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز السينمائية فيلم “الأبلة طم طم” الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة: بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس

