تعاون مع عمرو دياب وحسين الجسمى وصابر الرباعى.. أشهر أعمال هانى الصغير

رحل صباح اليوم الشاعر الغنائى هانى الصغير، الذى يعد من أشهر وأقوى الشعراء الغنائيين فى الفترة الأخيرة، حيث بدأ مشواره فى عام 1989 بأغنية “عيونك أمهات وبيوت” لحميد الشاعري وحسن عبد المجيد، ثم توالت نجاحاته مع كبار نجوم الوطن العربي، ومن أشهر أعماله “بتشبه عليا” لحسين الجسمي، و”حنيت” لعمرو دياب، و”أجمل نساء الدنيا” لصابر الرباعي، و”قول الكلمتين” لسلطان الطرب جورج وسوف.

تنوعت إبداعاته لتشمل كل الألوان الغنائية، وتعاون مع عدد كبير من النجوم ومنهم وردة، راغب علامة، هاني شاكر، نانسي عجرم، وحكيم، محمد محيي، نوال الزغبي، وغيرهم.. وترك بصمة شعبية خالدة في أغنية “اجرح” لطارق الشيخ.

وأعلنت أسرته تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد العائلة بنزلة عليان بمركز الصف، على أن يقام العزاء غدا الخميس بدار مناسبات الحافظ في منطقة البساتين.

