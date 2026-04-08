مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تكريم النجمة السورية سلاف فواخرجي، في حفل افتتاح الدورة العاشرة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم النجمة سلاف فواخرجي يأتي تقديرا لموهبتها كممثلة صاحبة مسيرة فنية متميزة تضم العديد من الأفلام التي تعاونت فيها مع مخرجين كبار وقدمت من خلالها أدوارا تعبر عن واقع المرأة العربية .

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن سلاف فواخرجي من الممثلات اللاتي لديهن الوعي بأهمية دور المرأة في صناعة السينما، فلم تكتف بالتعاون مع مخرجين بحجم عبداللطيف عبدالحميد وشريف عرفه، بل كان لديها الجرأة وخاضت تجربة الإخراج في فيلم “رسائل الكرز” سنة 2015، كما تنوعت إسهاماتها في السينما السورية والمصرية، ومؤخرا كان لديها تجربة مهمة في السينما الإيرانية.

ونشأت سلاف فواخرجي في مدينة اللاذقية، وتخرجت في كلية علوم الآثار بجامعة دمشق، كما درست الرسم والنحت، وبدأت مشوارها السينمائي سنة 1997 وهي في سن صغيرة، من خلال فيلم “الترحال” مع المخرج ريمون بطرس، وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية فتعاونت مع المخرج عبداللطيف عبدالحميد في فيلم “نسيم الروح”، ثم كانت على موعد مع العمل في السينما المصرية في فيلمين هما “حليم” مع المخرج شريف عرفة سنة 2006، و”ليلة البيبي دول” مع المخرج عادل أديب سنة 2007، لكن عطائها في السينما السورية ظل متواصلا فقدمت في سنة 2008 أيضا فيلم “حسيبة” مع المخرج ريمون بطرس في ثاني تعاون بينهما، ثم توالت بعد ذلك أعمالها على الشاشة الفضية فقدمت فيلم “هوى” مع المخرجة واحة الراهب، وفيلمي “مريم” و”الأم” مع المخرج باسل الخطيب، إضافة لفيلمي “بانتظار الخريف” و”سلمى” مع المخرج جود سعيد، وكان لها تجربة مهمة في فيلم روائي قصير بعنوان “يوم صامت” يتناول مشاكل الصم والبكم وجسدت خلاله شخصية أم صماء وابنها أصم، فضلا عن كتابتها للسيناريو والتعاون في إخراج فيلم “كازي روز” مع المخرج وائل رمضان، كما خاضت مؤخرا تجربة العمل في السينما الإيرانية من خلال فيلم “أرض الملائكة” مع المخرج باباك خواجة باشا، وحصلت عنه على جائزة السيمرغ الذهبي بمهرجان فجر السينمائي .

وتمتلك سلاف فواخرجي مسيرة مهمة ومتنوعة في الدراما التليفزيونية، حيث شاركت في بطولة العديد من المسلسلات الناجحة، مثل “أسمهان” و”كليوباترا” و”رسائل الحب والحرب” و”ملوك الطوائف” و”ذكريات الزمن القادم” و”عصي الدمع” و”شارع شيكاغو” و”أحلام كبيرة” و”اخر أيام الحب” و”شهرزاد الحكاية الأخيرة” و”إسال روحك” و”حدث في دمشق”.

