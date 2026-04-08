اليوم العالمى لمسابقات الجمال احتفاء عالمى بالمرأة فى 8 أبريل من كل عام

يُحتفل بـ اليوم العالمى لمسابقات الجمال فى 8 أبريل من كل عام منذ 2018، تقديرا لتفانى النساء اللواتى يشاركن فى هذه المسابقات حول العالم، وتمثل هذه المناسبة فرصة لتشجيع الشابات على خوض التجربة، مع إبراز أهمية مسابقات الجمال كمنصة تتيح للمشاركات التعبير عن جمالهن وشخصياتهن وقدراتهن وذكائهن، فى إطار يجمع بين المظهر والثقافة.

البدايات الأولى لمسابقات الجمال

تعود جذور مسابقات الجمال الحديثة إلى عام 1854، عندما نظّم فينياس تايلور بارنوم أول مسابقة جمال أمريكية، ولم تلق الفكرة قبولا واسعا فى ذلك الوقت، ما دفعه إلى استخدام صور المعروضات للتصويت داخل متحفه، وفى عام 1888، فازت متسابقة بلقب ملكة جمال فى بلجيكا من خلال نظام اختيار اعتمد على الصور والوصف، فى خطوة مبكرة نحو تطوير هذا النوع من الفعاليات، بحسب nationaltoday.

انطلاق المسابقات الحديثة وانتشارها

اكتسبت مسابقات الجمال زخما أكبر بعد إطلاق مسابقة ملكة جمال أمريكا عام 1921 فى أتلانتيك سيتى بولاية نيوجيرسى، بهدف جذب السياح، حيث شاركت فيها متسابقات تتراوح أعمارهن بين 17 و25 عاما، وفى عشرينيات القرن الماضى، ظهرت فعاليات مشابهة فى جالفستون بولاية تكساس، قبل أن تتطور فى عام 1926 إلى مسابقة دولية بمشاركة متسابقات من عدة دول، ما ساهم فى تشكيل ملامح مسابقات الجمال العالمية.

توسع عالمى وتأسيس مسابقات كبرى

أدى نجاح هذه الفعاليات إلى إطلاق مسابقات عالمية بارزة، من بينها ملكة جمال العالم فى 1951، وملكة جمال الكون وملكة جمال الولايات المتحدة فى 1952، إضافة إلى مسابقات أخرى مثل ملكة جمال الدولية فى 1960 وملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ الدولية فى 1968 وملكة جمال الأرض فى 2001، ويعكس هذا التوسع الانتشار العالمى لفكرة مسابقات الجمال واستمرار تأثيرها عبر العقود.

ما هي أكبر أربع مسابقات جمال في العالم؟

مسابقات الجمال الدولية الأربع الرئيسية هى ملكة جمال العالم، وملكة جمال العالم الدولية، وملكة جمال الأرض، وملكة جمال الكون.

كيف تعمل مسابقات الجمال؟

يتم تقييم المتسابقات بناء على جمالهن، ورشاقتهن، واتزانهن، وشخصيتهن، وموهبتهن، وبلاغتهن، ويتم تحديد الفائزات بناء على مجموع الدرجات التى تمنحها لجنة التحكيم.

ما هي الخطوة الأولى للانضمام إلى مسابقة ملكة الجمال؟

تبدأ المتسابقة الطموحة بتقديم طلب، سواء كان مكتوبا بخط اليد أو إلكترونيا، ويتألف الطلب عادة من استمارة التقديم، وبيان البرنامج، وسيرة ذاتية خاصة بالمسابقة، كما يتضمن الطلب صورة شخصية ورسوم الاشتراك.

