خالد سليم يشوق الجماهير لعمل فني جديد.. اعرف التفاصيل

طرح النجم خالد سليم بوستر جديد بعنوان غالي دون الكشف عن تفاصيله سواء كانت أغنية أو ألبوم وربما عمل درامي جديد ينوي الظهور به في المستقبل

ونشر خالد سليم البوستر الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” صورة البوستر الجديد وسط تفاعل من جماهير النجم الغنائي الكبير.

كشف خالد سليم تفاصيل مشاركته في مسلسل منّاعة، مؤكداً أن العمل يتناول قضية الاتجار بالمخدرات خلال فترة الثمانينات بشكل واقعي ومهم، من خلال حبكة درامية تعكس طبيعة تلك المرحلة.

وقال خالد سليم، في تصريحات لبرنامج رمضان نايتس تقديم ليلى بدران عبر راديو هيتس، إن ترشيحه للمسلسل جاء بعد اتصال من المخرج حسين المنباوي، الذي عرض عليه مشروع العمل ودورين مختلفين، لافتاً إلى أن شخصية ضابط مكافحة المخدرات جذبته بشدة، خاصة مع أحداثها التي تدور في أجواء الثمانينات.

وأوضح خالد سليم أن عدداً كبيراً من مشاهد المطاردات والمداهمات تم تصويرها في مواقع حقيقية وسط الشارع، مثل منطقة المعز والغورية، وهو ما أضاف واقعية كبيرة للأحداث، لكنه شكّل في الوقت نفسه تحدياً صعباً لفريق العمل، خاصة في التحكم بالتفاصيل البصرية بما يتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية، ومنع ظهور عناصر حديثة قد تفسد مصداقية المشهد.

وأشار خالد سليم إلى أنه حرص على التحضير الجيد للشخصية، من خلال التعرف على المصطلحات المرتبطة بطبيعة عمل الشرطة في تلك الفترة، إضافة إلى الاهتمام باللياقة البدنية، مؤكداً حبه لأدوار الأكشن وحرصه على الظهور بالشكل المناسب لشخصية الضابط.

وتحدث سليم عن تفاعل الجمهور مع المسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن بعض الأعمال لا تحصل على الوقت الكافي للحكم عليها، إذ تبدأ الانتقادات مبكراً، لكنه أكد في الوقت نفسه أن شريحة كبيرة من الجمهور تظل داعمة وتعبّر عن ملاحظاتها بشكل إيجابي.

وعلى صعيد آخر، كشف الفنان عن استعداده للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، من خلال أعمال جديدة، بالتوازي مع نجاحاته في مجال التمثيل.

