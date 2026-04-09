شاهد بالفيديو.. اليوتيوبر “البرنس” يفاجئ الجميع ويكشف التفاصيل: (هذه هي حقيقة تقدمي للزواج من المطربة الشهيرة بعد طلاقها من زوجها!!)

فاجأ اليوتيوبر, السوداني, المثير للجدل, ولاعب كرة القدم السابق محمد المصطفى, الملقب بالبرنس, جمهور مواقع التواصل بخروجه في بث مباشر عبر إحدى منصاته.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سرد البرنس, تفاصيل هامة حول الأزمة الطاحنة التي نشبت مؤخراً بينه وبين المطربة الشهيرة إيمان الشريف.

وكانت الأزمة قد بدأت بتسريب تسجيلات صوتية من محادثات جمعت بين المطربة, واليوتيوبر, تم اتهام إيمان الشريف, بالإساءة لعدد من زملائها الفنانين.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث البرنس, عن بعض التفاصيل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها تقدمه للزواج من الفنانة بعد طلاقها من زوجها.

اليوتيوبر, الشهير نفى الشائعة التي أطلقها شخص ادعى أنه إبن خالة الفنانة, البرنس, نفى هذا الحديث وقال أن هذا الشخص لا تجمعه صلة قرابة بالفنانة لكنه مقرب جداً منها.

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, تلقيت مكالمات بخصوص هذه الشائعة, ولكن لنفترض أنها حقيقية فهذا أمر طبيعي جداً وما حاجة “رهيبة”.

محمد عثمان _ النيلين