بالفيديو.. “البرنس” يحكي نفاصيل الإعتداء عليه: (المطربة قامت بإرسال بلطجية خطفوني وصوروني بعد أن مزقوا ملابسي وهددوني بنشر المقطع والفنان حمادة بشير شاهد)

كشف اليوتيوبر, السوداني, المثير للجدل محمد مصطفى, الملقب بالبرنس, مقطع فيديو كشف فيه تفاصيل جديدة بخصوص واقعة الإعتداء عليه بالسعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد “البرنس”, أن المطربة التي يفصح عن اسمها قامت بإرسال رسالة تهنئة له بمناسبة العيد.

وذكر أن صديقه الفنان حمادة بشير, كان شاهد على الرسالة التي أرسلتها له قبل فترة وهددته خلالها بالاحتفاظ بتسجيلات صوتية ستقوم بتسريبها.

وعن واقعة الإعتداء عليه, قال اليوتيوبر, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه تم اقتياده لمزرعة بالسعودية, وقام الأشخاص الذين خطفوه وتسببوا في إصابته بكسر في “الترقوة”, بأخذ هاتفه.

وأضاف مؤكداً حضور المطربة لحظة اقتياده للمزرعة وطلبت منه منح “البلطجية”, هاتفه وبعدما منحهم الهاتف قاموا بمتزيق ملابسه وتصويره وهددوه بنشر الفيديو على الميديا إذا ما تحدث عن الواقعة.

محمد عثمان _ النيلين