شاهد بالفيديو.. الجنجويد يمارسون أفعال الجاهلية الأولى.. أحد أفراد الدعم السريع يقوم بدفن طفلته الصغيرة وهي على قيد الحياة وسط حسرة والدتها

نشرت الصحفي, والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً وذلك على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لجريمة ارتكبها أحد جنود الدعم السريع, في حق إبنته الرضيعة بعدما قام بدفنها وهي على قيد الحياة.

ووفقاً لما أظهر الفيديو فقد القى قيادي بمليشيا الدعم السريع, القبض على مرتكب الجريمة وقام بالتحقيق معه بحضور زوجته والدة الطفلة التي ظهرت حزينة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام القائد الميداني بالدعم السريع, بإجراء التحقيق مع المجرم من أمام القبر الذي دفن فيه إبنته الرضيعة, مستنكراً ما قام به ومؤكداً تسليمه للسلطات لإتخاذ الإجراءت القانونية ضده.

محمد عثمان _ النيلين