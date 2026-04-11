قصص حب فى كواليس التصوير.. حين تتحول الكاميرا إلى بداية علاقة حقيقية

لم تعد مواقع التصوير مجرد أماكن لصناعة الأفلام، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى نقطة انطلاق لقصص حب حقيقية بين نجوم هوليود، من علاقات بدأت أمام الكاميرا واستمرت لسنوات، إلى أخرى انتهت لكنها ظلت محفورة في ذاكرة الجمهور.

زندايا وتوم هولاند.. صداقة تحولت إلى حب

بدأت قصة حب زندايا وتوم هولاند، خلال تصوير فيلم Spider-Man: Homecoming عام 2017، حيث جمع العمل بين النجمين الشابين في أجواء مليئة بالكيمياء الواضحة، ورغم سنوات من نفي الشائعات، أعلنا علاقتهما قبل أن تتردد أنباء عن خطبتهما لاحقًا، ويستعد الثنائي للظهور مجددًا في فيلم Spider-Man: Brand New Day، المقرر عرضه في 31 يوليو.

براد بيت وأنجلينا جولي.. أشهر قصة بدأت وانتهت في موقع تصوير

تُعد قصة براد بيت وأنجلينا جولي من أشهر علاقات هوليود، حيث بدأت خلال تصوير فيلم Mr. & Mrs. Smith عام 2005، تحولت الكيمياء بينهما إلى علاقة حقيقية، انتهت بزواج استمر لسنوات قبل إعلان الانفصال في 2016، وسط صدى إعلامي ضخم، ولا تزال الخلافات بينهما حول حضانة أبنائهما وتقسيم الثروة، وبراد بيت استطاع التخطي وهو في علاقة حب مع مصممة مجوهرات شهيرة، بينما تهتم انجلينا بأبناها والعمل دون الإعلان عن أي علاقة بشكل رسمي حتى الآن.

رايان جوسلينج وإيفا مينديز.. حب بعيد عن الأضواء

التقى الثنائي أثناء تصوير فيلم The Place Beyond the Pines عام 2012، ومنذ ذلك الوقت فضلا إبقاء علاقتهما بعيدة عن الإعلام، ورغم ندرة ظهورهما سويًا، إلا أن علاقتهما تُعد من أكثر العلاقات استقرارًا في هوليود، ولديهما طفلان

بليك ليفلي وريان رينولدز.. من أصدقاء إلى زوجين

تعارف الثنائي خلال تصوير فيلم Green Lantern عام 2011، لكن العلاقة بدأت لاحقًا بعد انتهاء العمل، تزوجا في 2012، وأصبحا من أكثر الثنائيات المحبوبة، خاصة بسبب حسهما الفكاهي وتفاعلهما الدائم على مواقع التواصل.

بينيلوبي كروز وخافيير بارديم.. حب إسباني على الشاشة

رغم تعارفهما لأول مرة في التسعينيات، إلا أن علاقتهما بدأت فعليًا أثناء تصوير فيلم Vicky Cristina Barcelona عام 2008، تزوج الثنائي في 2010، ويُعدان من أبرز الأزواج في السينما العالمية، مع تعاونات فنية ناجحة.

وتؤكد هذه القصص أن الكواليس قد تكون أكثر تأثيرًا من السيناريو نفسه، حيث تتحول المشاهد التمثيلية أحيانًا إلى مشاعر حقيقية، تصنع علاقات تبقى لسنوات أو تتحول إلى ذكريات لا تُنسى

