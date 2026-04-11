تارا عبود عن أصعب مشهد فى صحاب الأرض: نضال شعبنا الفلسطينى منحنى طاقة

كشفت الفنانة تارا عبود عن تفاصيل دورها في مسلسل صحاب الأرض، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2026، مؤكدة أن شخصية “كارما” التي قدمتها تحمل بداخلها مشاعر نابعة من الواقع، قائلة: “حالة النضال الظاهرة في عين الشخصية مستوحاة من معاناة بناتنا في فلسطين، المحملة بالغضب والقهر تجاه ما يحدث لشعبنا في غزة والضفة، وهو ما منحني طاقة كبيرة لتجسيد الدور بشكل صادق”.

وأضافت تارا عبود في تصريحات لليوم السابع، أن العمل تضمن العديد من المشاهد الصعبة، خاصة مشاهد الهاتف التي تطلبت أداءً عاطفيًا قويًا دون وجود ممثلين آخرين أمامها، ما زاد من صعوبتها.

وأشارت إلى أن هناك لحظات قاسية في الأحداث، مثل مشاهد القبض على الشخصية بعد استشهاد نضال، لافتة إلى أن الدور كان مرهقًا أيضًا على المستوى الجسدي، بسبب طبيعة المشاهد والتفاصيل التي احتواها العمل.

وأوضحت تارا، أن المسلسل تناول قضايا شديدة الحساسية، لكنها ترى أن من الطبيعي أن يخوض أي ممثل تحديات مختلفة مع كل شخصية يقدمها.

