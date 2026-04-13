في خطوة جديدة.. مي الغيطي تتألق في هوليوود

أعربت الفنانة المصرية مي الغيطي عن سعادتها بالمشاركة في فيلم Lee Cronin’s the Mummy، والذي أقيم عرض خاص له في هوليوود بولاية كاليفورنيا بحضورها وفريق عمل الفيلم، وهو أول عرض للفيلم ضمن مجموعة من العروض الترويجية له بأميركا، حيث سيتم تنظيم عرض أول يوم 16 أبريل (نيسان) أيضاً في 183 دار عرض أميركية تضم قاعات دولبي عبر 47 مدينة، وذلك ضمن احتفالية Half way to Halloween.

وعبرت الغيطي في تصريحات لـ”العربية.نت” عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في تلك التجربة التي تمثل خطوة مفصلية في مسيرتها الفنية داخل السينما العالمية، في عمل يعيد تقديم أسطورة “المومياء” بروح عصرية تمزج بين الرعب النفسي والمغامرة والتشويق، مع التركيز على القوة النسائية وأجواء الغموض والتشويق، ويستهدف الجمهور الدولي بتقنيات بصرية مميزة.

وأكدت الغيطي أن هذه التجربة فرصة للاحتكاك بإنتاج عالمي ضخم، فالعمل على الفيلم أتاح لها التعرف عن قرب على كواليس صناعة سينمائية مختلفة من حيث التنظيم والدقة، مشيرة إلى أن أجواء التصوير اتسمت بالاحترافية العالية والتعاون بين فريق العمل من مختلف الجنسيات، ما خلق بيئة ثرية لتبادل الخبرات.

كواليس مليئة بالتحديات

كما أشادت بشكل خاص بتجربتها مع المخرج لي كرونين، مؤكدة أنه يمتلك رؤية إخراجية مميزة ويحرص على منح الممثلين مساحة للتعبير عن شخصياتهم، إلى جانب اهتمامه الكبير بالتفاصيل، وهو ما انعكس على أجواء العمل داخل موقع التصوير.

وأضافت أن الكواليس كانت مليئة بالتحديات، خاصة في المشاهد التي تتطلب مجهوداً بدنياً أو تعاملاً مع مؤثرات بصرية، إلا أنها وصفت التجربة بأنها “ثرية وممتعة” وساهمت في تطوير أدواتها كممثلة، لا سيما في التعامل مع تقنيات حديثة في الأداء والتصوير.

وكشفت مي الغيطي عن مشاركتها في الحملة الترويجية الخاصة بالفيلم، مشيرة إلى أنها تتواجد حالياً في الولايات المتحدة ضمن سلسلة من الفعاليات الإعلامية والعروض الخاصة، التي تهدف إلى الترويج للعمل عالمياً والتواصل مع الجمهور والصحافة الدولية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على فخرها بتمثيلها للفنانين المصريين والعرب في عمل سينمائي عالمي، معربة عن أملها في أن تفتح هذه التجربة الباب أمام المزيد من المشاركات العربية في الإنتاجات الدولية الكبرى.

لغز مرعب

الفيلم من إنتاج أكبر الشركات المتخصصة في تقديم أفلام الرعب وهي Blumhouse Productions وAtomic Monster وNew Line Cinema، وهي شركة إنتاج وتوزيع تابعة لستوديو Warner Bros، والتوزيع الداخلي لـUnited Motion Picture، وسيعرض في مصر يوم 16 أبريل (نيسان) الجاري، مع 55 دولة، يأتي برؤية جديدة من إخراج وتأليف لي كرونين، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، وعدد من الوجوه الأخرى.

تدور أحداث الفيلم حول لغز مرعب يبدأ باختفاء طفلة صغيرة تدعى “كيتي” في الصحراء دون أي أثر، قبل أن تعود بشكل غامض بعد ثماني سنوات، ليصدم الجميع بأنها وجدت داخل تابوت أثري يعود إلى آلاف السنين. ما يبدو في البداية كمعجزة ولم شمل عائلي يتحول سريعاً إلى كابوس حي، إذ تظهر على الطفلة سلوكيات غريبة ومخيفة، وتبدأ في التصرف وكأن شيئاً آخر يسكنها.

ومع تصاعد الأحداث، تكتشف العائلة أن عودة “كيتي” ليست بريئة، بل مرتبطة بقوة قديمة وشريرة تم إحياؤها من أعماق التاريخ، لتفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث المرعبة التي تمزج بين الرعب النفسي والجسدي، حيث يصبح الخطر الحقيقي ليس في المومياء نفسها، بل في الكيان الغامض الذي عاد معها إلى الحياة.

