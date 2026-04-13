كانييه ويست يجد السلام بعد علاقة كيم كارداشيان الجديدة

مر كانييه ويست، المعروف أيضًا باسم Ye، بتغيير كبير في نظرته لماضي زواجه من كيم كارداشيان، خصوصًا بعدما أعلنت الأخيرة عن علاقتها الرسمية مع نجم الفورمولا 1 لويس هاميلتون، حسبما نشر موقع geo.tv

رضا ويست عن سعادة كيم

بحسب تقرير Page Six، يشعر المغني الأمريكي بسعادة حقيقية لأن طليقته قد وجدت أخيرًا السعادة مع شخص لم يستطع هو منحها إياها. وأكد مصدر لموقع الأخبار أن ويست لا يشكك في شخصية هاميلتون، قائلاً:”إنه شخص لطيف وذكي ورياضي رائع”.

وأشار المصدر إلى أن Ye أصبح في حالة سلام مع فكرة تواجد هاميلتون حول أطفاله الأربعة نورث 12 عامًا، ساينت 10 سنوات، شيكاغو 8 سنوات، وبسلّم 6 سنوات، مضيفًا: “هو يحب كيم بطريقة تجعله يرغب في الأفضل لها”.

التباين مع علاقاته السابقة

يأتي هذا الشعور في تناقض واضح مع مشاعره تجاه بيت ديفيدسون، الذي كانت كارداشيان على علاقة به لفترة قصيرة أثناء إنهاء طلاقها من ويست عام 2022. في تلك الفترة، كان المغني يشعر بالصدمة لفقدانه حب حياته، بحسب المصدر نفسه.

اليوم، يعترف Ye بما حدث ويقول: “أدركت لماذا فقدتها… جلبت الكثير من الفوضى لها… ولكني أيضًا جلبت فوضى للعالم. وعندما أنظر إلى الوراء، أقول ‘يا إلهي’”

بالنسبة لكيم، يُعد هاميلتون أول علاقة جدية لها منذ طلاقها المليء بالتوتر مع ويست، الذي وصفته بأنها علاقة سامة وأشار إلى عدم الاستقرار كسبب رئيسي للانفصال.

