هل تجوز الصلاة على المنتحر؟

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن المنتحر يعامل معاملة أموات المسلمين بالكامل فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.

وأكدت الوزارة أن الانتحار إثم عظيم، لكن الشريعة لم تغلق باب الرحمة، فالمنتحر المسلم في ذمة الله ومشيئته، يصلى عليه، ويدعى له بالمغفرة، وتتسع له رحمة الله، خاصة إذا كان أسيرا لمرض نفسي أفقده الإرادة.

وجاء هذا الإعلان ردا على استفسارات أعقبت إقدام بلوغر مصرية تدعى “بسنت سليمان” على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثالث عشر بأحد الأبراج السكنية في منطقة سموحة بمدينة الإسكندرية في بث مباشر عبر “الريلز” بموقع “فيسبوك”.

وظهرت الفتاة في حالة نفسية مضطربة خلال البث، حيث بدت عليها علامات الحزن والإنهاك النفسي، قبل أن تُنهي حياتها بشكل مفاجئ، وسط حالة من الذهول وعدم القدرة على التدخل من قبل المتابعين الذين شاهدوا اللحظات الأخيرة.

المصدر: اليوم السابع