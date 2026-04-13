شاهد بالفيديو.. التيكتوكر سحر كوكي تنهار بالبكاء بعد اتهامها بشراء سيارتها في مصر بطرق غير شرعية والفنان سجاد بحري يواثيها ويطيب بخاطرها

انهارت التيكتوكر, السودانية, المثيرة للجدل سحر كوكي, بالبكاء في بث مباشر مع الفنان سجاد بحري, في لقاء على منصة “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخل التيكتوكر, في حالة بكاء هستيري, بعد اتهامها بشراء سيارتها في مصر, بطريقة غير شرعية, وبأموال مشبوهة.

وقالت سحر كوكي, أن شراء السيارات يتم بهذه الطرق لأمتلكت معظم الفتيات سيارات منذ أيام شارع النيل, والمطار, بالخرطوم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد طالب الفنان سجاد بحري, صديقته التيكتوكر, بعدم التركيز مع هذه الشائعات معلناً دعمه لها.

محمد عثمان _ النيلين