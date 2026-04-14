صابرين النجيلى من اتنين غيرنا لمطربة على خشبة المسرح.

تألقت الفنانة صابرين النجيلي، في الموسم الرمضاني الماضي بدورها ضمن مسلسل اتنين غيرنا، حيث ظهرت مساعدة شخصية للنجمة دينا الشربيني ضمن احداث المسلسل لتنجح في حجز مقعد لها بين الفنانين الصاعدين، وسرعان ما كشفت عن موهبة أخري لها بجوار التمثيل وهي الغناء، حيث حل أمس في حلقة من برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، لتقدم بعض من أعمالها الغنائية التي تعد من كتاباتها وغنائها.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، مقطع فيديو تظهر فيه المطربة والفنانة صابرين النجيلي وهي تغني أغنية “ابن باشا” على مسرح صاحبة السعادة

أكدت المطربة صابرين النجيلي أن الغناء الطربي بالنسبة لها يمثل “راحة الروح الفنية” و”الغذاء الغنائي”، مشيرة إلى أن الجيل الحالي يختلف عن الجيل السابق، وأن ليس كل الجمهور قد يتقبل الطرب بسهولة.

وجاءت تصريحات صابرين خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، حيث تحدثت عن تجربتها في التمثيل والغناء، وكواليس الدور الصعب الذي قدمته في مسلسل “اتنين غيرنا”.

كواليس دور “وفاء” وصعوبة المشهد

وأوضحت صابرين أن مشهد شخصية “وفاء”، حين تلقت خبر سجن زوجها لمدة 7 سنوات، كان من أصعب المشاهد عليها، موضحة أنها شعرت بالذنب وكأنها سبب سجنه، وهو ما جعلها توترت بشدة حتى شعرت بالإغماء. وأضافت أن هذه التجربة الفنية ألزمتها بوضع نفسها في مشاعر الشخصية لتقديم الدور بصدق وواقعية.

ردود الفعل وانتقادات الجمهور

ولفتت صابرين النجيلي إلى أن الشعب المصري يملك وعيًا فنيًا عميقًا، حيث ينتقدون التفاصيل الدقيقة ويحللونها بعناية، مشيرة إلى أن جمهورها أعرب عن استيائه من وضع قدمها على الأخرى في مشهد معين، لكنها أوضحت أن شخصية “وفاء” كانت في موقف محرج وتحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشاعرها بعد خبر حبس زوجها.

أهمية الطرب والتمثيل في مسيرتها

وشددت صابرين، على أن الطرب يشكل عنصرًا أساسيًا في حياتها الفنية، فهو بالنسبة لها بمثابة الأم التي تمنحها الراحة والإلهام، مؤكدة أن الجمع بين الغناء الطربي والتمثيل يعكس تعدد قدراتها الفنية ويساهم في تقديم أعمال مؤثرة للجمهور.

دعم مستمر للمواهب الجديدة

وتأتي هذه الحلقة ضمن حرص برنامج صاحبة السعادة، على تسليط الضوء على النجوم الصاعدين والمواهب الجديدة، إلى جانب الاحتفاء بالأسماء اللامعة التي كان لها حضور قوي خلال الموسم الرمضاني.

