منتج مسلسل “الزوجة الرابعة” يحسم الجدل حول جزء ثان

لا تزال أزمة المسلسل المصري “الزوجة الرابعة” مستمرة، فبعدما نفى مؤلف ومخرج العمل تقديم جزء ثانٍ منه، عاد المنتج ممدوح شاهين ليوضح ويحسم الجدل.

وشدد شاهين في تصريحات لبرنامج “اليوم هنا القاهرة” مساء أمس الاثنين، على أن ملكية المسلسل تعود إليه باعتباره المنتج، فيما أكد أن حقوق التأليف محفوظة للمؤلف أحمد عبد الفتاح، ولا يمكن تنفيذ جزء ثان من العمل من دونه.

إلى ذلك كشف أن “الأمر مجرد فكرة نتناقش فيها أنا والفنان مصطفى شعبان، ومن حيث المبدأ لا يوجد لديه مانع”.

وفي بشرى لمحبي العمل الذي تم تقديمه قبل 15 عاماً، قال: “بنسبة كبيرة نتجه إلى تنفيذ الجزء الثاني من المسلسل، وعند التنفيذ سنتواصل مع المؤلف”.

بيان مشترك

يذكر أن “الزوجة الرابعة”، للفنان مصطفى شعبان، كان تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان إحدى شركات الإنتاج استعدادها لجزء ثان من المسلسل.

ما دفع المخرج مجدي الهواري، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، لإصدار بيان مشترك نفيا فيه كل ما أثير حول الاستعداد لتحضير جزء ثان من العمل، وأكدا أن الأخبار المتداولة عارية تماماً من الصحة وغير دقيقة. كما شددا على أنهما وحدهما من يمتلكان الحقوق الخاصة بالعمل.

وعرض “الزوجة الرابعة” عام 2012 وحقق نجاحاً كبيراً. وهو من بطولة مصطفى شعبان، ولقاء الخميسي، وهبة مجدي، وأيتن عامر، ودرة، وعلا غانم، وحسن حسني، ومحمود البزاوي.

