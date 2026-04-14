عمرو سعد يستأنف تصوير مسلسله الجديد المتر خلال أيام

يستعد النجم عمرو سعد لاستئناف تصوير مسلسله الجديد “المتر” خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة توقف مؤقتة، تمهيدًا لعرضه، في خطوة تعكس توجهه المستمر نحو تقديم أعمال درامية مختلفة ومواكبة للتطورات الحديثة في صناعة المحتوى

ويأتي مسلسل “المتر” ضمن الأعمال المنتظرة، حيث يراهن عليه عمرو سعد بقوة، خاصة أنه يحمل طابعًا اجتماعيًا مشوقًا، يتناول قضايا معاصرة في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق، وهو ما اعتاد عليه جمهوره في أعماله السابقة.

ومن المقرر أن يستكمل فريق العمل التصوير وفق جدول زمني مكثف، للانتهاء من كافة المشاهد تمهيدًا لدخوله مراحل المونتاج النهائية، قبل تحديد موعد عرضه الرسمي على المنصات.

ومن المتوقع أن يشهد العمل مشاركة مجموعة من النجوم، ليشكل إضافة جديدة إلى رصيد عمرو سعد الفني، في ظل المنافسة المتزايدة بين الأعمال المعروضة على المنصات الرقمية.

مسلسل المتر بطولة عمرو سعد، محمد أنور، مها نصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى .

اليوم السابع