تشييع جنازة والد الإعلامية والروائية أميرة بهي الدين من مسجد أسد ابن الفرات

شهدت جنازة المستشار محمود بهي الدين عبدالله، والد الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، حضور المقربين، حيث شيعت جنازة الراحل من مسجد أسد بن فرات بشارع التحرير بالدقي.

ونعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة وفاة المستشار الجليل محمود بهي الدين عبد الله نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر ومحافظ دمياط الأسبق قائلا أنعى قامة من قامات القضاء المصري الشامخ ورمزاً من رموز العدالة.

وتقدم المستشار سامح عبد الحكم بخالص التعازي والمواساة لأحبائه وتلاميذه ولكريمتيه الإعلامية أميرة بهي الدين ومشيرة بهي الدين ولأسرته الكريمة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الراحل محمود بهي الدين عبد الله هو جد أبناء الفنان سيد رجب والذي شارك خلال موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل بيبو،

اليوم السابع