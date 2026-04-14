يارا السكري أمام محمد إمام في السينما بفيلم صقر وكناريا بعد علي كلاى

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة يارا السكري في الدراما أمام النجم أحمد العوضي في مسلسل علي كلاي، الذي عرض رمضان المنقضي 2026، وشكلا ثنائيا تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل يارا السكري رهانا جديدا في السينما، وتشارك في فيلم “صقر وكناريا”، أمام النجم محمد إمام، الذي تجمعها به قصة حب مختلفة.

يارا السكري في صقر وكناريا

تخوض يارا السكري منافسات السينما بشكل مختلف، إذ تجسد دور مصممة أزياء، وهو دور مختلف عما ظهرت فيه خلال منافسات الدراما، إذ جسدت في علي كلاي شخصية “روح”، فتاة بسيطة وابنة بائع سمك.

محمد إمام في صقر وكناريا

ويجسد محمد إمام فى فيلم صقر وكناريا شخصية شاب يعيش قصة حب مع مصممة أزياء تؤدي دورها يارا السكري، بينما يظهر شيكو في دور زوج الفنانة يسرا اللوزي، لتتشابك الأحداث بين المواقف الكوميدية والمطاردات المشوقة.

أبطال الفيلم

والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج وائل عبد الله، ويشارك في بطولته كل من: محمد إمام و يسرا اللوزى، يارا السكرى، إنتصار، دانا حمدان، إلى جانب ضيوف الشرف: محمود عبد المغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي.

