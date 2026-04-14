شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية الحسناء تغريد الخواض تساند إبنتها وتدعمها في امتحانات الشهادة السودانية بالقاهرة

نشرت المذيعة, السودانية, الحسناء تغريد الخواض, صورة حديثة حظيت بتفاعل واسع من متابعيها على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة قناة “البلد”, في الصورة وهي في طريقة لأحد مراكز الإمتحانات بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث قامت تغريد الخواض, بمساندة إبنتها ودعمها قبل جلوسها لإمتحانات الشهادة السودانية, بالقاهرة, وكتبت المذيعة على الصورة التي حازت على إعجاب آلاف المتابعين: (يلا ي جماعة نحن ممتحنين احياء).

وتابعت المذيعة الحسناء, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (نحن ديل الأمهات ممتحنين احياء مع عيالنا وامانة مييييي حاااااره).

محمد عثمان _ النيلين