شاهد بالفيديو.. رجل ذو “لحية” كبيرة يدخل في وصلة رقص هستيرية مع المطربة فهيمة عبد الله والجمهور يسخر: (عمك تائب لكن فيهو باقي مروق)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل غنائي أحيته المطربة المعروفة فهيمة عبد الله, بإحدى قاعات الأفراح بالسودان.

وأظهر المقطع تفاعل أحد الرجال, مع أغنيات المطربة بالرقص بطريقة هستيرية, الرجل صاحب “اللحية”, الكبيرة رقص بطريقة عرضته لسخرية المعلقين.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم تعليق ساخر قال فيه: (عمك تائب لكن فيهو باقي مروق).

محمد عثمان _ النيلين