رجل يحول ملابس والدته الراحلة إلى تصميمات رجالية يرتديها لإحياء ذكراها

ليست كل الملابس مجرد أقمشة تُرتدى، فبعضها يحمل ذكريات لا تُنسى ومشاعر عميقة، هذا ما أدركه الشاب ماسون واجنر، الذي لم تكن رحلته في عالم التصميم مجرد عمل تقليدي، بل تحولت إلى رسالة إنسانية تهدف إلى إحياء الذكريات ومنحها شكلاً جديدًا يمكن الاحتفاظ به وارتداؤه، بدأت رحلة واجنر، البالغ من العمر 25 عامًا، خلال دراسته الجامعية عام 2020، عندما أسس مع زميله علامة تجارية باسم Samaritan كانت فكرتها تقوم على التبرع بجزء من الأرباح للأعمال الخيرية، لكن مع الوقت اكتشفا حجم الهدر الكبير في صناعة الأزياء، وهو ما دفعه للتفكير بطريقة مختلفة، أكثر وعيًا واستدامة.

إعادة التدوير.. بداية الطريق الحقيقي

وبحسب ما نشره موقع people، قرر واجنر التوجه نحو إعادة استخدام الملابس القديمة، فبدأ في تصميم قطع جديدة من أقمشة مستعملة، يمنحها حياة جديدة بدلًا من التخلص منها، ورغم توقف مشروعه الأول بعد التخرج، لم يتوقف شغفه، بل استمر في العمل بمفرده، يعرض تصميماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحثًا عن جمهور يقدر هذا النوع من الإبداع.

فكرة بسيطة تغير كل شيء

جاءت نقطة التحول عندما صادف إعلانًا لبيع أقمشة قديمة، فاستغل الفرصة وصنع منها سترة مميزة، لم يكن يتوقع أن يحظى الفيديو الذي نشره عن هذه التجربة بهذا الانتشار الكبير، حيث انهالت عليه الطلبات، وبدأ الناس يطلبون تحويل أقمشتهم الخاصة إلى تصميمات جديدة، تحمل طابعًا شخصيًا ومميزًا، ومن بين الرسائل التي تلقاها، كانت رسالة “إريك” الأكثر تأثيرًا، إذ طلب منه تحويل ملابس والدته الراحلة إلى قطعة يمكنه ارتداؤها ليشعر بقربها، في البداية، لم يكن واغنر متأكدًا من الفكرة، لكنه بعد استشارة جدته، قرر تصميم سترة تجمع بين هذه الملابس، لتكون ذكرى حية تحمل تفاصيل حياة كاملة.

تصميم يحمل روح الراحلة

اختار واجنر ألوانًا وخامات مستوحاة من البحر، لأن والدة إريك كانت تحبه رغم أنها لم تعش بالقرب منه، استغرق تنفيذ القطعة وقتًا وجهدًا كبيرين بسبب اختلاف الأقمشة وتفاصيلها، لكنه في النهاية استطاع أن يخرج بتصميم مميز، فاق كل التوقعات من حيث الشكل والمعنى، عندما نشر واجنر العمل عبر الإنترنت، لم يكن مجرد تصميم عادي، بل قصة إنسانية مؤثرة لامست قلوب الكثيرين، امتلأت التعليقات بكلمات الإعجاب والتأثر، حيث رأى البعض أن هذه القطعة ليست مجرد ملابس، بل وسيلة لاحتضان الذكريات والشعور بالقرب ممن فقدناهم.

من تصميم الملابس إلى سرد القصص

مع تزايد التفاعل، بدأ واجنر يتلقى مئات الرسائل من أشخاص يرغبون في تحويل مقتنيات أحبائهم إلى قطع تحمل ذكرياتهم، وهنا أدرك أن الملابس ليست مجرد مظهر، بل وسيلة للتعبير عن المشاعر والقصص التي يعيشها الإنسان، واليوم، لم يعد مجرد مصمم أزياء، بل أصبح راوٍ للقصص، يستخدم موهبته ليمنح الذكريات حياة جديدة، ومع كل تصميم جديد، يؤكد أن بعض الأشياء لا تختفي برحيل أصحابها، بل تبقى معنا بطرق مختلفة، تذكرنا بهم في كل لحظة.

اليوم السابع