بريطانية تحول الأناناس والبرتقال لمجوهرات فاخرة.. بتعمل من الحلو إكسسوارات

اتجه العالم في الفترة الأخيرة إلى استخدام بقايا الملابس والخضراوات وغيرها من المخلفات وإعادة تدويرها وابتكار أشياء أخرى مفيدة، لكن مصممة المجوهرات أنابيلا تشان، المقيمة في لندن، ابتكرت مادة “Fruit Gems” الجديدة، والتي تحوّل الفواكه الناضجة مثل الأناناس والبرتقال والتوت الأزرق والشمندر، إلى مجوهرات فاخرة مصنوعة بطريقة مستدامة، وفقاً لما ذكره موقع “سى إن إن” بالعربى.

وأشار التقرير إلى أن أنابيلا استطاعت من خلال عملية بحث استمرت ثلاث سنوات، أن تستخلص الأصباغ من مخلفات الطعام، ثم تُصلّبها باستخدام الراتنج الحيوي لتُشكّل أحجارًا نابضة بالحياة ذات أوجه متعددة.

ولكن يبقى السؤال كيف يمكن تحويل الفاكهة إلى مجوهرات؟

استخلاص الأصباغ

تتضمن العملية سحق وطحن وتجفيف مخلفات الفاكهة لاستخراج الأصباغ الطبيعية.

مصادر الألوان

يتم استخلاص درجات اللون الأحمر والبرتقالي من الشمندر وفاكهة التنين والطماطم، بينما يأتي اللون الأصفر من الجزر والليمون.

التصلب

يتم تثبيت هذه الأصباغ وتصلبها باستخدام أساس من الراتنج الحيوي النباتي مصنوع من بذور الأفوكادو والذرة وفول الصويا.

القطع والتلميع

يتم قطع المادة الناتجة وتشكيلها وتلميعها تمامًا مثل الأحجار الكريمة التقليدية لإنشاء مجوهرات متينة وقابلة للارتداء.

وفى النهاية تُستخدم الأحجار الكريمة المبتكرة، المعروفة باسم “أحجار الفاكهة”، غالبًا مع الياقوت والمعادن الثمينة المُصنّعة مخبريًا لإنتاج قطع فاخرة

