شاهد بالفيديو.. طالب “حميدتي” بإغلاق هاتفه.. “يأجوج ومأجوج” يحذر زملائه بعد انشقاق “النور قبة”: (انتو انتهيتوا خلاص)

خرج القائد الميداني البارز بمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح, الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”, في مقطع فيديو حديث عبر إحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث “يأجوج ومأجوج”, عن انشقاق القائد النور قبة, عن المليشيا وانضمامه للقوات المسلحة.

محمد الفاتح, خلال حديثه هاجم زملائه بالمليشيا, الذين ظلوا يتباكون خلال الفنرة الماضية على انسلاخ “قبة”, عن المليشيا وانضمامه للجيش.

وقال “يأجوج ومأجوج”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, محذراً زملائها: (انتو انتهيتوا خلاص), وطالب قائد الدعم السريع, “حميدتي”, وشقيقه عبد الرحيم بإغلاق هواتفهم تجنباً لمحادثات أمثال الذين يشتكون من الإنسحابات المتكررة.

محمد عثمان _ النيلين