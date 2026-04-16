ياسر جلال يحتفل بعيد ميلاده الـ57.. مسيرة فنية وسياسية

يحل اليوم، الخميس 16 أبريل 2026، عيد ميلاد النجم ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، والذي يوافق بلوغه عامه السابع والخمسين، حيث وُلد في مثل هذا اليوم عام 1969 بالاسكندرية . ياسر جلال، واسمه الكامل ياسر محمد جلال أحمد توفيق، ممثل وسياسي مصري، يلقبه البعض بـ”رشدي أباظة الجديد” لوسامته وأدائه الرجولي على الشاشة. وهو شقيق الفنان رامز جلال، ونجل المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق.

دخل ياسر جلال عالم الفن عام 1982 من خلال مسلسل «محمد رسول الله»، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990. غاب بعدها لانخراطه في السلك العسكري فترة، ثم عاد عام 1996 كضيف شرف مع الفنان عادل إمام في فيلم «النوم في العسل». حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبريدج البريطانية.

تزوج ياسر جلال عام 2006 من السيدة هبة مصطفى عبد المنعم، وهي من خارج الوسط الفني، وأنجب منها طفلين هما جلال وقدريّة. وقد حافظ على خصوصية حياته الشخصية مبتعدًا عن الجدل الإعلامي.

في عام 2022، شكل تجسيده لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل «الاختيار 3: القرار» نقلة نوعية في مسيرته، وحظي أداؤه بإشادة واسعة. وأوضح جلال أن البساطة والتواضع والتعبيرات المميزة للرئيس كانت مدخله لتقديم الشخصية، وقد استطاع تقليد نبرة وصوت الرئيس بدقة.وفي أكتوبر 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيينه في مجلس الشيوخ.

أبرز أعماله

من أبرز أعماله الدرامية: «ظل الرئيس»، «رحيم»، «علاقة مشروعة»، «الفتوة»، «لمس أكتاف»، «دهشة»، «جودر» بجزأيه، «الأخوة أعداء»، «ولي العهد»، «يتربى في عزو»، «لن أعيش في جلباب أبي»، «العائد»، «ماما في القسم»، «اغتيال شمس»، «سعد اليتيم». أما أبرز أعماله السينمائية فتشمل: «بونو بونو»، «أمير البحار»، «شجيع السيما»، «الرغبة»، «شد أجزاء»، «أمن دولة»، «سبع البرمبة».

