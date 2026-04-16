أنوشكا : نجاح الفن فى لمس قلوب الناس وإحداث تغيير إيجابى لدى الجمهور

تحدثت النجمة أنوشكا، خلال ندوة تكريم أبطال مسلسل توابع للنجمة ريهام حجاج باليوم السابع، الذي عرض في النصف الأول فى سابق دراما رمضان 2026، عن رسائل مسلسل توابع.

وقالت أنوشكا:” المسلسل سلط الضوء على “الأمراض المناعية النادرة”، وهذا أدى لتواصل وزير الصحة معنا وتكريم ريهام وفريق العمل وأتمنى إنشاء صندوق تبرعات لهذه الأمراض وبالنسبة لي هذا هو النجاح الحقيقي للفن أن يلمس قلوب الناس ويحدث تغييراً إيجابياً في الواقع ورسائل في مسلسل توابع كلها جمال”.

‎قصة مسلسل توابع

‎تدور أحداث مسلسل توابع فى إطار اجتماعى حول سيدة تعمل مؤثرة على السوشيال ميديا، تتمتع بشعبية واسعة وتأثير كبير على متابعيها، إلا أنها تواجه صراعا داخليا متصاعدا بين ماضيها وآثاره، وحاضرها الذى بات تحت المجهر، فى ظل محاولاتها المستمرة للحفاظ على توازنها النفسى وصورتها أمام الجمهور

أبطال مسلسل توابع

‎مسلسل توابع من بطولة ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هانى عادل، ريم عامر، سحر رامى، عبير منير، جالا عادل وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

