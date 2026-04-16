شاهد بالصورة.. نيابة أمن الدولة تصدر أمر قبض في مواجهة الشاعرة والصحفية داليا الياس.. تعرف على التفاصيل!!

أصدرت نيابة امن الدولة أمراََ بالقبض على الصحفية داليا الياس, واخرين على خلفية البلاغ رقم ٤٨ / ٢٠٢٦ تحت المواد ٦٦/٥٦/٥٥ من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فإن البلاغ جاء على خلفية نشر الشاعرة, والصحفية, الشهيرة معلومات رسمية وافشاء الاسرار عسكرية واخبار كاذبة الحقت الضرر بمصالح البلاد.

وحال عدم مثولها وتسليم نفسها للنيابة خلال ٧٢ ساعة سيتم تحرير نشرة دولية لالقاء القبض عليها بواسطة شرطة الإنتربول الدولية.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن النيابة العامة في هذا الصدد تناشد كافة المواطنين, والاعلاميين, والصحفيين, والناشطين, بعدم تناول القضايا والمواضيع المرتبطة بأمن واستقرار ومصالح البلاد دون إذن من السلطات المخول لها بذلك, وستقوم النيابة العامة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يخالف هذا الأمر.

محمد عثمان _ النيلين