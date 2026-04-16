شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تشتبك مع زوجها داخل منزلهما في بث مباشر تابعه الآلاف على “تيك توك”

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضجة واسعة وصاحبته تعليقات ساخرة من المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول وثق لخلاف حاد نشب بين سيدة سودانية, وزوجها داخل منزلهما.

ووفقاً لما أورد المتابعون فإن الخلاف نشب بين الزوجين أثناء تسجيل الزوجة بث مباشر تابعه الآلاف على تطبيق “تيك توك”, الشهير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد بلاغ الخلاف ذروته حينما اشتبك الزوجة, مع زوجها, وأبعدته عنها وهددته بإبلاغ والدته بما حدث.

محمد عثمان _ النيلين