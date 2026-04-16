شاهد بالفيديو.. طالبة سودانية بالقاهرة تبكي من تشدد “المراقبات” في امتحانات الشهادة: (حسبي الله ونعم الوكيل فيهم شايلة بخرات ما قدرت أطلعهم)

أثارت طالبة سودانية, تجلس لإمتحانات الشهادة السودانية, بالقاهرة, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد تصريحاتها التي أطلقتها في استطلاع أجري معها عقب نهاية جلسة مادة التربية الإسلامية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شكت الطالبة نهاد فيصل, من صعوبة إمتحان التربية الإسلامية, إضافة للتشدد الشديد من المراقبات داخل قاعة الامتحان.

الطالبة انهارت بالبكاء بعد اعترافها بفشل في إخراج “بخرات”, في ظل التشدد من المراقبات, حيث قالت: (حسبي الله ونعم الوكيل فيهم شايلة بخرات ما قدرت أطلعهم).

محمد عثمان _ النيلين