ريهانا تسجل رقمًا قياسيًا تاريخيا وتتجاوز 200 مليون مبيع معتمد

حققت النجمة العالمية ريهانا إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرتها، بعدما أصبحت أول امرأة في التاريخ تتجاوز مبيعاتها 200 مليون وحدة معتمدة من الأغاني الفردية، وفقا لما أعلنته Recording Industry Association of America.

وحتى أبريل 2026، وصلت مبيعات ريهانا إلى 200.5 مليون وحدة معتمدة، لتحتل المركز الثالث في قائمة الأعلى مبيعًا على الإطلاق، خلف كل من دريك بـ277.5 مليون وحدة، ومورغان والين بـ215 مليون وحدة.

ويأتي هذا الإنجاز رغم غيابها عن إصدار ألبومات غنائية كاملة منذ نحو عقد، حيث كان آخر ألبوماتها ANTI في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، اكتفت بطرح عدد محدود من الأغاني المنفردة، من بينها Lift Me Up ضمن فيلم Black Panther: Wakanda Forever، وأغنية Friends of Mine لفيلم The Smurfs عام 2025.

ورغم قلة الإصدارات الجديدة، لا يزال أرشيف ريهانا الغنائي يحافظ على شعبيته الواسعة، حيث تواصل أغانيها الشهيرة مثل Umbrella وWe Found Love وDon’t Stop the Music تحقيق نسب استماع مرتفعة عبر منصات البث.

ويعتمد نظام الاعتماد لدى RIAA حاليا بشكل كبير على نسب الاستماع، حيث تعادل كل 150 مرة تشغيل وحدة مبيعات واحدة، ما يعكس قوة حضور ريهانا الرقمي واستمرارية تأثيرها في سوق الموسيقى.

وفي سياق متصل، تم تكريم ريهانا في 16 أبريل 2026 بحصولها على جائزة Edison Achievement Award المرموقة، لتصبح أول امرأة من أصحاب البشرة الملونة تنال هذا التكريم.

وجاء هذا التقدير تقديرا لإسهاماتها الواسعة في مجالات متعددة، من بينها الموسيقى والموضة والجمال والعمل الخيري، خاصة من خلال علامتها Fenty Beauty، وخط الأزياء Savage X Fenty، إلى جانب جهودها الإنسانية عبر مؤسسة Clara Lionel Foundation، التي تركز على قضايا المناخ والصحة وتمكين المرأة.

اليوم السابع