شريف منير: طارق الدسوقى ممثل جامد أوى وعودة نجوم التسعينات إضافة قوية

أكد الفنان شريف منير، أن عودة نجوم التسعينيات من جديدة على شاشات المتحدة إضافة قوية للدراما المصرية، لافتًا:” هؤلاء النجوم مواهب قوية نجحت في العودة بتألق من جديدة مثل ألفت إمام وهي من النجمات التي اتحمس لها كثيرا بجانب سحر رامي والتي تسألت عن سبب غيابها لأنها موهبة من مذاق خاص وتضفي بريقًا للعمل الدرامي ”

وأضاف شريف منير،،في تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلاً :” من أهم المواهب أيضا يأتي طارق الدسوقي الذى عاد بقوة، فهو زميلي وصديق دفعتي، طارق ده على فكرة يعني لما يمثل كدة أنا آجي جنبه كدة حتة بتاع صغيرة ، طارق ممثل جامد اوي وإضافة قوية لأي عمل درامي “.

وقد كرمت مؤسسة اليوم السابع، النجم شريف منير، بعد نجاحه في سباق دراما رمضان 2026، بدوره المتميز المركب في مسلسل رأس الأفعى، إذ جسد شخصية الإرهابي محمود عزت، العقل المدبر لجماعة الاخوان الإرهابية والذى لقب برأس الأفعى، وقد تمكن “منير” من إتقان الشخصية التي تحمل أبعاد نفسية مركبة، في عمل ينتمي إلى الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع حقيقية، في فترة من أدق الفترات في عمر الوطن لتوثق تفاصيل أمنية وصراعات خفية انتهت بسقوط قيادات الجماعة الإرهابية.

