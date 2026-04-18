شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني تتحدث بلغة النرجسية: (أنا جميلة قاطعة وبشبهوني بالمغربيات والخلايجة وما بكون في أحلى مني إلا بناتي)

عبرت المطربة السودانية, الحسناء مونيكا روبرت, عن إعجابها الشديد بنفسها خلال بث مباشر لها على إحدى منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أجابت مونيكا, على تعليقات متابعيها في البث المباشر, وفي ردها على أحد المعجبين أكدت إعجابها بنفسها.

وتحدثت المطربة الحسناء في جزء من تصريحاتها بلغة النرجسية وقالت: (أرى نفسي جميلة وقاطعة وما بكون في أحلى مني إلا بناتي).

وعن بناتها, قالت “مونيكا”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها ترفض ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي خوفاً عليهم من التعليقات السلبية التي تصدر من “الشماسة”.

محمد عثمان _ النيلين