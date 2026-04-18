شاهد بالصور.. “انا بين ايديك والحب والراح والكاس شفتيك”.. السلطانة هدى عربي تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مميزة

عادت المطربة, السودانية, الشهيرة هدى عربي, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بصور قامت بنشرها على حسابها عبر فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة, الملقبة بالسلطانة, خلال مشاركتها في حفل غنائي أحيته مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة.

صور هدى عربي, لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها على فيسبوك, حيث حازت صور حفلها على إعجاب أكثر من 8 ألف متابع ومعجب.

وكتبت المطربة الشهيرة على الصور التي قامت بنشرها على حسابها عبر فيسبوك: “انا بين ايديك والحب والراح والكاس شفتيك”.

محمد عثمان _ النيلين