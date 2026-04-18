شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تدافع عن طالبة “البخرات” التي أثارت جدلاً واسعاً (انتو في الدعامة ما بتهيجوا كدة والما بغلط منو؟)

دافعت المطربة, السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, عن طالبة الشهدة السودانية, التي أثارت جدلاً واسعاً بعد ظهورها في مقطع فيديو عقب نهاية جلسة إمتحان التربية الإسلامية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فق خرجت المطربة, الشهيرة في مقطع فيديو دافعت فيه عن الطالبة, بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “القلعة”, أن الطالبة, كانت تعاني من ضغوطات وهو ما جعلها تعترف بكل براءة بأنها كانت تحمل “بخرات”, تساعدها على “الغش”, في المتحان.

وهاجمت سيدة الغناء السوداني, الجمهور بسبب هجومه على الطالبة, وقالت: (انتو في الدعامة ما بتهيجوا كدة والما بغلط منو؟).

كما وجهت المطربة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, رسالة للطالبة, وقالت أنها رسالة أم لإبنتها طالبتها فيها بالإجتهاد وعدم الالتفات لهجوم الجمهور.

محمد عثمان _ النيلين