شاهد بالفيديو.. “أرملة” الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع الحسناء تشعل مواقع التواصل بالفستان “النمري” القصير والمحذق

نشرت المودل, السودانية, المعروفة أمل المنير, مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن المودل, الحسناء أثار ضجة واسعة بالمقطع الذي ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير.

الفستان, “النمري”, الذي ظهرت به المنير, عرضها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي قام بتداول المقطع عبر الصفحات العامة.

وتشير محررة موقع النيلين, إلى أن المودل, التي تلقب نفسها باسم “أمول”, كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع, والذي لقي مصرعه في الأيام الأولى من الحرب.

