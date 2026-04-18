ناشط على مواقع التواصل يهاجم البرنس هيثم مصطفى: (أعرفه معرفة شخصية.. هو قحاتي حد النخاع والكيزان الذين ثار ضدهم منحوه شقة في أفخم المناطق)

هاجم ناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, أسطورة كرة القدم السودانية, ولاعب الهلال, والمريخ, السابق هيثم مصطفى.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, محمد صلاح الدين, تدوينة عبر حسابه على فيسبوك, هاجم فيها اللاعب الملقب بالبرنس.

وقال صلاح الدين في تدوينته: (أقسم بالله العظيم، هيثم مصطفى دا كان قحاتي حد النخاع، وأنا بعرفه معرفة شخصية من سنوات طويلة، وسبب زعله من القحاطة ومعاداته للمدنيين لا عنده علاقة بمواطن ولا بوطنية.

القحاطة قالوا لهيثم: حانبقيك وزير شباب ورياضة، وكان مصدق الكلام دا لدرجة إنه جهز البدَل يشهد الله وكلمني أنا شخصيًا وكان مبسوط، وكل يوم بتواصل معاي بالتلفون وبتكلم عن خططه للوزارة، سايق التوسان بتاعه الأبيض وحايم في اجتماعات القحاطة وبقول: شكراً حمدوك.

فجأة أعلنوا ولاء البوشي وزيرة للشباب والرياضة، ومن اليوم داك ولحدي أسّي هو معادي القحاطة بسبب الموضوع دا.

وهيثم لا عنده علاقة بسياسة ولا عنده علاقة بوطن؛ أولاده عايشين في القاهرة من سنة 2018، وهو عايش في الدوحة من يوم أخد الخازوق من القحاطة.

الوطن دا قبل الثورة دي عملت ليه شنو؟ الثورة الوقفت ضدها دي الشالت الكيزان ديل، موش ياهم ذاتهم الكيزان الأدوك قطعة أرض في المجاهدين، في أرقى منطقة في الخرطوم، 500 متر فاتحة في ميدان؟

الكيزان ديل ذاتهم اشتروا ليك شقتك بتاعت أبراج MTN الدبل إكس، الأجّرتها ورحلت منها بعد أولادك ما سافروا؟

هو إنت الكيزان الساعدوك حتى في بناء بيت ناس أمك في الحلفاية وقفت ضدهم، وما تقيف ضد القحاطة الأدوك الزوط وقالوا ليك حانبقيك وزير شباب ورياضة، وفي الآخر جابوا ولاء البوشي؟

يا هيثم، ما تزايد على أردول؛ والله أردول أحسن منك، أقلّها كان متمرد شايل سلاح في جبال النوبة، وكان في الحركة الشعبية، راسه عديل، وقدم كمعارض وجاء في تسوية سياسية واستفاد ودي طبيعة السياسي! إنت قدمت شنو لإسقاط نظام الإنقاذ؟

مزايدتك على أردول دي ياها ذاتها: أب سن بضحك على أب سنين!

ولو أنا كذاب، أقسم بالله العظيم أنزل صورنا أسّي قدام الناس ديل كلهم، في بيت حارث وفي حتات تانية إنت عارفها كويس، عشان تاني راسك دا ما تقدر تمدّه لبرة.

غيرك إنت والزيك منو الضلل الشعب السوداني؟ وأسّي البوست دا العراصصّة بتاعينك برسلوه ليك وبتشوفه ولو راجل رد.

ملحوظة: أسّي الجيش دا لاعب بيك سياسة ومعشّمنك إنك تجي وزير شباب ورياضة، وقالوا ليك: اقيف معانا في حرب الكرامة دي اعلاميا !! ودا سبب اهتمامك المفاجئ بالسياسة, يا كبتن، وزارة الشباب والرياضة دي ما عنقلة ساي، دا شغل داير ليه شهادات وخبرة, وأوصيك بإرسال نسخة لصحبك: عمار، وحامد الفادني، ومصعب وقيع الله،وبقية الشلة).

محمد عثمان _ النيلين